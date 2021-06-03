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03 червня 2021, 11:49 306

СБУ затримала агента "ДНР", який працював на правозахисну організацію, пов'язану з ООН

03 червня 2021, 11:49 306
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Фото: СБУ
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У Донецькій області контррозвідники Служби безпеки України затримали агента "МДБ ДНР", який працював у громадській правозахисній організації, яка є виконавчим партнером Управління Верховного комісара ООН з питань біженців

Як передає RegioNews, про це повідомляє пресцентр СБУ.

Оперативники встановили, що мешканець Донецької області був завербований представниками так званого "міністерства державної безпеки ДНР", підконтрольного російським спецслужбам.

На виконання завдань кураторів він здійснював збір та передачу інформації щодо місць дислокації, режиму охорони об’єктів СБУ, ЗСУ, Нацгвардії, ГУР МО та ДПС України на Донеччині, а також переміщення особового складу та військової техніки в районі проведення ООС", - йдеться у повідомленні.

Агенту ворожої спецслужби повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України.

Як повідомлялося, СБУ взялася за колишнього "заступника міністра інформації ДНР”. Йому оголосили підозру у скоєнні злочинів проти основ національної безпеки України.

війна СБУ розвідка ДНР Донецька область

 
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