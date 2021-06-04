Війна на Донбасі: від початку збройного конфлікту загинули 152 дитини

Фото: з відкритих джерел

За даними Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні упродовж усього періоду конфлікту, з 2014 року по 2021 рік, загинуло 152 дитини та 146 дітей зазнали поранення

Як передає RegioNews, про це повідомили в пресслужбі Офісу омбудсмена у Facebook.

Серед дітей, які загинули за період збройної агресії Росії на Донбасі - 102 хлопчики та 50 дівчаток, а зазнали поранення - 120 хлопчиків і 26 дівчаток.

Крім того, кількість дітей, які отримали статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, становить 66 491 особу. З них 95 отримали такий статус через поранення, контузію, каліцтво.

Проте для таких дітей на рівні законів та підзаконних актів досі не передбачено жодних гарантій, окрім безоплатного гарячого харчування в державних і комунальних закладах освіти", - зазначили у омбудсмена.

Нагадаємо, сьогодні, 4 червня, Україна вперше на державному рівні вшановує пам’ять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України та відзначає Міжнародний день дітей - безневинних жертв агресії.

Постанову "Про вшанування пам’яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України" Верховна Рада України ухвалила 1 червня - у Міжнародний день захисту дітей.