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04 червня 2021, 12:06 55

Війна на Донбасі: від початку збройного конфлікту загинули 152 дитини

04 червня 2021, 12:06 55
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Фото: з відкритих джерел
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За даними Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні упродовж усього періоду конфлікту, з 2014 року по 2021 рік, загинуло 152 дитини та 146 дітей зазнали поранення

Як передає RegioNews, про це повідомили в пресслужбі Офісу омбудсмена у Facebook.

Серед дітей, які загинули за період збройної агресії Росії на Донбасі - 102 хлопчики та 50 дівчаток, а зазнали поранення - 120 хлопчиків і 26 дівчаток.

Крім того, кількість дітей, які отримали статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, становить 66 491 особу. З них 95 отримали такий статус через поранення, контузію, каліцтво.

Проте для таких дітей на рівні законів та підзаконних актів досі не передбачено жодних гарантій, окрім безоплатного гарячого харчування в державних і комунальних закладах освіти", - зазначили у омбудсмена.

Нагадаємо, сьогодні, 4 червня, Україна вперше на державному рівні вшановує пам’ять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України та відзначає Міжнародний день дітей - безневинних жертв агресії.

Постанову "Про вшанування пам’яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України" Верховна Рада України ухвалила 1 червня - у Міжнародний день захисту дітей.

Донбас РФ війна смерть військові діти поранення

 
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