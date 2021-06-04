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Сутки в зоне ООС: два обстрела из минометов, без боевых потерь
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04 июня 2021, 18:18 16

Сутки в зоне ООС: два обстрела из минометов, без боевых потерь

04 июня 2021, 18:18 16
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Фото из открытых источников
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С начала суток в зоне ООС зафиксированы 2 нарушения режима прекращения огня

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Игнорируя договоренности, достигнутые 22 июля 2020 года в рамках Трехсторонней контактной группы, российско-оккупационные войска продолжают обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины. С начала суток они дважды нарушали режим прекращения огня.

Неподалеку населенного пункта Пески и Новгородское враг открывал огонь из минометов 82-го калибра.

Боевых потерь среди наших защитников нет, - сообщают в штабе.

Украинская сторона СЦКК, используя координационный механизм, оперативно реагировала на нарушения через СММ ОБСЕ.

В штабе добавляют, что в районе проведения операции Объединенных сил выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. Сегодня пиротехнические расчеты ГСЧС разминировали около 4 гектаров территории и передали на уничтожение 100 единиц взрывоопасных предметов.

Как сообщалось, сегодня на Донбассе утром зафиксировали только один обстрел, потерь нет. За прошедшие сутки, 3 июня, в районе проведения операции Объединенных сил, обстрелов со стороны вооруженных формирований Российской Федерации не зафиксировано.

Вчера стало известно, что СБУ задержала агента "ДНР", который работал на правозащитную организацию, связанную с ООН. В Донецкой области контрразведчики Службы безопасности Украины задержали агента "МГБ ДНР", который работал в общественной правозащитной организации.

Донбасс ООС РФ война боевики обстрелы оккупанты

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