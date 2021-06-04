У Києві влітку не будуть відкривати шкільні табори - Кличко

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У Києві через пандемію під час літніх канікул не працюватимуть пришкільні табори, однак заклади позашкільної освіти столиці влітку працюватимуть у звичайному режимі

Як передає RegioNews, про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко під час брифінгу.

На жаль, як і минулого року, не працюватимуть пришкільні табори. Але всі заклади позашкільної освіти працюють протягом червня, згідно зі свого графіка", - повідомив Кличко.

Він додав, що 42 заклади позашкільної освіти Києва відвідують майже 80 тисяч дітей.

Віталій Кличко також розповів, що у звичайному режимі продовжують працювати дитячі садочки. "На сьогодні тимчасово закриті 12 груп в 12 садках через виявлення там коронавірусу. Наповненість садків - понад 46%", - повідомив він.

Нагадаємо, у Миколаєві цього літа пришкільні табори з денним перебуванням не прийматимуть дітей. Таке рішення ухвалила міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.