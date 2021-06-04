11:03  04 червня
На Хмельниччині через незаконну вирубку лісу постраждав Національний природний парк
10:18  04 червня
КПВВ "Чаплинка" тимчасово припиняє роботу
12:47  04 червня
Ляшко пояснив, чому в Україні скорочують мережу COVID-лікарень
UA | RU
UA | RU
04 червня 2021, 14:42 50

У Києві влітку не будуть відкривати шкільні табори - Кличко

04 червня 2021, 14:42 50
Читайте также на русском языке
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У Києві через пандемію під час літніх канікул не працюватимуть пришкільні табори, однак заклади позашкільної освіти столиці влітку працюватимуть у звичайному режимі

Як передає RegioNews, про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко під час брифінгу.

На жаль, як і минулого року, не працюватимуть пришкільні табори. Але всі заклади позашкільної освіти працюють протягом червня, згідно зі свого графіка", - повідомив Кличко.

Він додав, що 42 заклади позашкільної освіти Києва відвідують майже 80 тисяч дітей.

Віталій Кличко також розповів, що у звичайному режимі продовжують працювати дитячі садочки. "На сьогодні тимчасово закриті 12 груп в 12 садках через виявлення там коронавірусу. Наповненість садків - понад 46%", - повідомив він.

Нагадаємо, у Миколаєві цього літа пришкільні табори з денним перебуванням не прийматимуть дітей. Таке рішення ухвалила міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Київ школа дитячий садок діти Віталій Кличко

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Повітряне "Велике будівництво". Як Кирило Тимошенко готується "пиляти" аеропорти
Підсумки року пандемії. На що в Одесі витрачалися коронавірусні гроші
Всі публікації »
Андрій Смолій
Віталій Бала
Сергій Гайдай
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua