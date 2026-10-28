08:55  28 жовтня
У Хмельницькому екскаватор на смерть збив жінку на будівництві
11:41  28 жовтня
На Волині зіткнулися легковик і тягач: постраждали двоє людей
12:55  28 жовтня
У лікарні на Житомирщині померла новонароджена дитина
UA | RU
UA | RU
28 жовтня 2026, 14:16

В Україні можуть повернути світломаскування через нові російські дрони

28 жовтня 2026, 14:16
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

В Україні можуть переглянути правила світломаскування, зокрема щодо освітлення доріг і трас. Це може статися, якщо Росія почне масово застосовувати ударні безпілотники з модулями оптичної навігації в нічний час

Про це заявив радник президента України з питань оборонних технологій Сергій "Флеш" Бескрестнов, передає RegioNews.

За його словами, у разі масового використання росіянами модуля оптичної навігації "Сусанін" на безпілотниках "Герань-5" та інших БпЛА й ракетах Україні, ймовірно, доведеться переглянути підходи до світломаскування.

"Особливо це стосується освітлення доріг та ділянок трас", – зазначив Бескрестнов.

Він також нагадав, що у 2022 році світломаскування запроваджували через страх і нерозуміння ситуації.

"А зараз, ймовірно, доведеться діяти усвідомлено", – додав радник президента.

Наразі йдеться про можливість перегляду підходів до освітлення, а не про оголошене рішення запровадити нові обмеження.

Нагадаємо, ГУР оприлюднило розбір нової версії російських реактивних БпЛА "Герань-4", які ворог почав застосовувати восени цього року. Серед ключових оновлень – нова навігація.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна війна РФ дороги дрони дорога траса світломаскування
У кількох регіонах України є знеструмлення після російських атак
28 жовтня 2026, 12:15
Дрони атакували Чернігівщину: пошкоджені лікарня, склад і підприємство
28 жовтня 2026, 11:46
Удар по центру Слов'янська: росіяни зруйнували корпус навчального закладу
28 жовтня 2026, 09:49
Всі новини »
23 жовтня 2026
Україні не вистачає мільйонів працівників – хто відновлюватиме країну
Для покриття дефіциту кадрів влада планує залучити до ринку праці пенсіонерів, молодих матерів та людей з інвалідністю
19 жовтня 2026
Обухівська схема на пільгах або Як обікрасти громаду на 180 мільйонів
На Київщині розгортається гучний земельний скандал. Обухівська міська рада віддала у приватну власність 58 га комунальної землі за сміхотворною ціною, яка викликала обурення громадськості та справедли...
12 жовтня 2026
Кілька днів обстрілів "поклали" Київ: до якої зими готуватися українцям
Багатогодинна відсутність електроенергії, тимчасове припинення подачі води в тисячі будинків і непрацююче метро. Ще до настання холодів найбільш підготовлене до опалювального сезону місто України пере...
05 жовтня 2026
Замість підтримки – суди і хамство: як складається доля "героїв тилу"
З початку повномасштабної війни 1 177 українських робітників загинули через обстріли і 4 422 отримали травми. Багатьом з тих, хто вижив, згодом довелося боротися за соціальну допомогу, на яку люди маю...
На Південному мосту в Києві тривають роботи після атаки: що вже вдалося відновити
28 жовтня 2026, 15:47
Канабіс, МДМА та кетамін: у Києві вилучили наркотики на понад 10 млн грн
28 жовтня 2026, 15:29
Єва Мішалова вперше розповіла, як намагалася врятувати викраденого хлопця на Балі
28 жовтня 2026, 14:52
За $7 тисяч до Молдови: на Львівщині викрили схему незаконного переправлення за кордон
28 жовтня 2026, 14:32
Удар дрона по Харкову: одна людина загинула, двоє постраждали (Оновлено)
28 жовтня 2026, 13:40
У центрі Івано-Франківська жінка підпалила прапор України: її затримали
28 жовтня 2026, 13:24
Верховна Рада підтримала держбюджет-2027 у першому читанні
28 жовтня 2026, 13:05
У лікарні на Житомирщині померла новонароджена дитина
28 жовтня 2026, 12:55
У Києві на парковці горіли автобуси
28 жовтня 2026, 12:47
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Україні не вистачає мільйонів працівників – хто відновлюватиме країну
Обухівська схема на пільгах або Як обікрасти громаду на 180 мільйонів
Всі публікації »
Юрій Касьянов
Віктор Шлінчак
Володимир Фесенко
Всі блоги »