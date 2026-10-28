В Україні можуть повернути світломаскування через нові російські дрони

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В Україні можуть переглянути правила світломаскування, зокрема щодо освітлення доріг і трас. Це може статися, якщо Росія почне масово застосовувати ударні безпілотники з модулями оптичної навігації в нічний час

Про це заявив радник президента України з питань оборонних технологій Сергій "Флеш" Бескрестнов, передає RegioNews.

За його словами, у разі масового використання росіянами модуля оптичної навігації "Сусанін" на безпілотниках "Герань-5" та інших БпЛА й ракетах Україні, ймовірно, доведеться переглянути підходи до світломаскування.

"Особливо це стосується освітлення доріг та ділянок трас", – зазначив Бескрестнов.

Він також нагадав, що у 2022 році світломаскування запроваджували через страх і нерозуміння ситуації.

"А зараз, ймовірно, доведеться діяти усвідомлено", – додав радник президента.

Наразі йдеться про можливість перегляду підходів до освітлення, а не про оголошене рішення запровадити нові обмеження.

Нагадаємо, ГУР оприлюднило розбір нової версії російських реактивних БпЛА "Герань-4", які ворог почав застосовувати восени цього року. Серед ключових оновлень – нова навігація.