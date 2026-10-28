08:55  28 жовтня
У Хмельницькому екскаватор на смерть збив жінку на будівництві
11:41  28 жовтня
На Волині зіткнулися легковик і тягач: постраждали двоє людей
12:55  28 жовтня
У лікарні на Житомирщині померла новонароджена дитина
UA | RU
UA | RU
28 жовтня 2026, 14:32

За $7 тисяч до Молдови: на Львівщині викрили схему незаконного переправлення за кордон

28 жовтня 2026, 14:32
Читайте также на русском языке
Фото: поліція
Читайте также
на русском языке

На Львівщині правоохоронці затримали жителя Полтавської області, якого підозрюють в організації незаконного переправлення військовозобов'язаного до Молдови. За свої послуги чоловік отримав 7 тисяч доларів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Фігурант розробив для "клієнта" детальний маршрут втечі до Молдови в обхід пунктів пропуску. План передбачав перевезення чоловіка зі Львова до Хмельницької області, де його мали зустріти спільники організатора та доставити до місця перетину кордону.

Переправник також надав "клієнту" інструкції щодо конспірації, перелік необхідних речей і грошей. За його вказівкою чоловік навіть придбав ножиці по металу, які мав використати під час перетину кордону.

24 жовтня ділок приїхав до Львова на автомобілі Tesla Model 3, щоб забрати "клієнта". Після отримання обумовлених 7 тисяч доларів правоохоронці затримали його.

31-річному чоловіку повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України (незаконне переправлення осіб через державний кордо). Йому загрожує від 7 до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, на Харківщині правоохоронці викрили ділків, які за 12 тисяч доларів пропонували військовослужбовцям виїхати із зони бойових дій та незаконно перетнути державний кордон.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Львівська область втеча за кордон втеча від мобілізації виїзд за кордон ухилянти затримання переправник
23 жовтня 2026
Україні не вистачає мільйонів працівників – хто відновлюватиме країну
Для покриття дефіциту кадрів влада планує залучити до ринку праці пенсіонерів, молодих матерів та людей з інвалідністю
19 жовтня 2026
Обухівська схема на пільгах або Як обікрасти громаду на 180 мільйонів
На Київщині розгортається гучний земельний скандал. Обухівська міська рада віддала у приватну власність 58 га комунальної землі за сміхотворною ціною, яка викликала обурення громадськості та справедли...
12 жовтня 2026
Кілька днів обстрілів "поклали" Київ: до якої зими готуватися українцям
Багатогодинна відсутність електроенергії, тимчасове припинення подачі води в тисячі будинків і непрацююче метро. Ще до настання холодів найбільш підготовлене до опалювального сезону місто України пере...
05 жовтня 2026
Замість підтримки – суди і хамство: як складається доля "героїв тилу"
З початку повномасштабної війни 1 177 українських робітників загинули через обстріли і 4 422 отримали травми. Багатьом з тих, хто вижив, згодом довелося боротися за соціальну допомогу, на яку люди маю...
На Південному мосту в Києві тривають роботи після атаки: що вже вдалося відновити
28 жовтня 2026, 15:47
Канабіс, МДМА та кетамін: у Києві вилучили наркотики на понад 10 млн грн
28 жовтня 2026, 15:29
Єва Мішалова вперше розповіла, як намагалася врятувати викраденого хлопця на Балі
28 жовтня 2026, 14:52
В Україні можуть повернути світломаскування через нові російські дрони
28 жовтня 2026, 14:16
Удар дрона по Харкову: одна людина загинула, двоє постраждали (Оновлено)
28 жовтня 2026, 13:40
У центрі Івано-Франківська жінка підпалила прапор України: її затримали
28 жовтня 2026, 13:24
Верховна Рада підтримала держбюджет-2027 у першому читанні
28 жовтня 2026, 13:05
У лікарні на Житомирщині померла новонароджена дитина
28 жовтня 2026, 12:55
У Києві на парковці горіли автобуси
28 жовтня 2026, 12:47
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Україні не вистачає мільйонів працівників – хто відновлюватиме країну
Обухівська схема на пільгах або Як обікрасти громаду на 180 мільйонів
Всі публікації »
Юрій Касьянов
Віктор Шлінчак
Володимир Фесенко
Всі блоги »