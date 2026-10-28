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На Львівщині правоохоронці затримали жителя Полтавської області, якого підозрюють в організації незаконного переправлення військовозобов'язаного до Молдови. За свої послуги чоловік отримав 7 тисяч доларів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Фігурант розробив для "клієнта" детальний маршрут втечі до Молдови в обхід пунктів пропуску. План передбачав перевезення чоловіка зі Львова до Хмельницької області, де його мали зустріти спільники організатора та доставити до місця перетину кордону.

Переправник також надав "клієнту" інструкції щодо конспірації, перелік необхідних речей і грошей. За його вказівкою чоловік навіть придбав ножиці по металу, які мав використати під час перетину кордону.

24 жовтня ділок приїхав до Львова на автомобілі Tesla Model 3, щоб забрати "клієнта". Після отримання обумовлених 7 тисяч доларів правоохоронці затримали його.

31-річному чоловіку повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України (незаконне переправлення осіб через державний кордо). Йому загрожує від 7 до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, на Харківщині правоохоронці викрили ділків, які за 12 тисяч доларів пропонували військовослужбовцям виїхати із зони бойових дій та незаконно перетнути державний кордон.