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04 червня 2021, 16:36 200

У Києві затримали чоловіка, якого підозрюють у пораненні людини

04 червня 2021, 16:36 200
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Фото з відкритих джерел
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У центрі столиці України поліція затримали чоловіка, який, ймовірно, поранив іншого ножем у спину

Про це пише RegioNews, посилаючись на пресслужбу столичної патрульної поліції.

Зазначається, що 4 червня близько 04:00 поблизу вулиці Басейної автопатруль помітив, як двоє чоловіків наздоганяють третього і як між ними починається бійка.

Патрульні припинили конфлікт, а поруч з одним із них виявили ніж. Учасники бійки розповіли правоохоронцям, що утікач нібито ножем поранив чоловіка поблизу площі Спортивної, а вони намагалися його затримати.

Тоді ж на місце приїхав інший автопатруль, тому один з екіпажів залишився із затриманим, а інший поїхав перевіряти отриману інформацію. У вказаному місці патрульні знайшли чоловіка з пораненням та суттєвою кровотечею. До приїзду медиків патрульні надавали потерпілому допомогу. Чоловіка госпіталізували до лікарні.

Нагадаємо, нещодавно на Тернопільщині шестеро невідомих вдерлися в будинок та напали на АТОвця.

Україна Київ поліція патрулювання поранення

 
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