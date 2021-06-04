Ексдиректору одного з підприємств "Укроборонпрому” Харкова вручили підозру
Колишнього генерального директора одного із підприємств “Укроборонпрому” Харкова підозрюють в незаконному обслуговувані літака Міноборони однієї із іноземних держав
Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає RegioNews.
За даними слідства, підозрюваний без дозволу Державної служби експортного контролю вирішив надати іноземному замовнику послуги військового призначення.
За його вказывкою державне підприємство підписало зовнішньоекономічний контракт.
Згідно із контрактом, воно здійснювало технічне обслуговування військово-транспортного літака міноборони однієї з іноземних країн. Встановлено, що угода була укладена з порушенням вимог українського законодавства”, - йдеться в повідомленні.
В СБУ розповіли, що слідчі повідомили ексдиректору про підозру в порушенні порядку проведення міжнародної передачі товарів, які підлягають державному експортному контролю.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що ексміністра розвитку економіки Милованова обрали головою наглядової ради "Укроборонпрому".