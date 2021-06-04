Налоговая и прокуратура снова пришли с обысками в "Киевтеплоэнерго"

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Работники Печерской окружной прокуратуры совместно с налоговой милицией пришли с обысками в коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго"

Об этом сообщает пресс-служба КГГА, передает RegioNews.

Известно, что целью обысков является изъятие документов, касающихся деятельности чиновников подрядных и субподрядных фирм, в частности, налоговой истории, учета и хозяйственной деятельности контрагентов.

Уголовное производство не касается непосредственно деятельности КП "Киевтеплоэнерго". Предприятие предоставляет необходимые материалы и сотрудничает со следствием", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что "Киевтеплоэнерго" в полном объеме предоставило правоохранителям необходимую документацию.

Напомним, ранее сообщалось, что фискалы пришли в "Киевтеплоэнерго".

Также в ГФС отчитались об обысках коммунальных предприятий Киева: сколько провели в целом. Должностных лиц предприятий подозревают в уклонении от уплаты налогов и злоупотреблении полномочиями.