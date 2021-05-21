У Києві знову обшуки, фіскали прийшли в "Київтеплоенерго"

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Працівники Державної фіскальної служби та Святошинська окружна прокуратура провела обшуки у комунальному підприємстві "Київтеплоенерго"

Про це повідомили у пресслужбі ДФС, передає RegioNews.

Відомо, що обшуки відбулися в рамках кримінальної справи, якою розслідується розкрадання бюджетних коштів під час будівельно-монтажних робіт.

Слідство встановило, що приватне товариство упродовж 2019 – 2020 років на замовлення "Київтеплоенерго" здійснювало роботи по реконструкції теплових мереж, капітального ремонту аварійних ділянок теплових мереж на об’єктах і житлових будинках міста Києва на загальну суму 260 млн грн”, - йдеться в повідомленні.

Слідчі стверджують, що підрядна організація виконала роботи не в повному обсязі і завищила ціну робіт та матеріалів.

При цьому оформлялось виконання субпідрядних робіт та постачання товарів від фіктивних фірм.

На підставі ухвали суду в офісних приміщеннях вказаних підприємств проведено обшуки з метою відшукання первинних фінансових документів та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень”, - додали в ДФС.

Нагадаємо, днями правоохоронці провели обшуки у Департаменті містобудування та архітектури КМДА.

Також було проведено обшуки у Департаменті соцполітики КМДА - тоді вручили підозри сімом посадовцям. Кличко такі дії назвав тиском на столичну владу.

Крім того, у столиці провели обшуки в "Київміськсвітло”. Правоохоронці розслідували фінансові махінації на суму 12 млн грн, кошти виділялися на освітлення Києва.

З-поміж цього, прокуратура оголосила підозру двом чиновникам і підряднику "Спецжитлофонду”. Правоохоронці розслідували заволодіння коштами бюджету Києва на суму 10,5 млн гривень.

Як повідомлялося, у ДФС відзвітували про обшуки комунальних підприємств Києва: скільки провели загалом. Посадовців підприємств підозрюють в ухиленні від сплати податків та зловживання повноваженнями.