Удар дрона по Харкову: одна людина загинула, двоє постраждали (Оновлено)
Вдень 28 жовтня в Основ'янському районі Харкова внаслідок удару російського безпілотника загинула одна людина, ще двоє отримали поранення
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.
За його словами, ворожий дрон влучив в Основ’янському районі міста, спричинивши пожежу.
За уточненою інформацією, загинув 60-річний чоловік. 46-річний, 56-річний та 41-річний чоловіки з травами рідного ступеня важкості були госпіталізовані.
На місці працюють бригади екстреної медичної допомоги та інші профільні служби.
Інформація щодо наслідків уточнюється.
Нагадаємо, протягом минулої доби російські війська атакували Харків і ще 20 населених пунктів області. Унаслідок обстрілів постраждали 14 людей, зокрема 4-річний хлопчик.
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