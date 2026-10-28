Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Вдень 28 жовтня в Основ'янському районі Харкова внаслідок удару російського безпілотника загинула одна людина, ще двоє отримали поранення

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

За його словами, ворожий дрон влучив в Основ’янському районі міста, спричинивши пожежу.

За уточненою інформацією, загинув 60-річний чоловік. 46-річний, 56-річний та 41-річний чоловіки з травами рідного ступеня важкості були госпіталізовані.

На місці працюють бригади екстреної медичної допомоги та інші профільні служби.

Інформація щодо наслідків уточнюється.

Нагадаємо, протягом минулої доби російські війська атакували Харків і ще 20 населених пунктів області. Унаслідок обстрілів постраждали 14 людей, зокрема 4-річний хлопчик.