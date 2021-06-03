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03 червня 2021, 15:11 309

Пожежі на Луганщині: після звіту ТСК Рада пропонує звільнити керівника області

03 червня 2021, 15:11 309
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Фото з відкритих джерел
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Верховна Рада ухвалила звіт Тимчасової слідчої комісії про розслідування причин виникнення у 2020 році масштабних пожеж у Луганській області і пропонує ініціювати звільнення керівника області і міста Сєвєродонецька

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на трансляцію засідання Верховної ради.

За відповідну постанову "Про звіт Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування причин виникнення у 2020 році масштабних пожеж у Луганській області та дій/бездіяльності Луганського обласного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій і Луганської обласної державної адміністрації - Луганської обласної військово-цивільної адміністрації щодо вчасного реагування на виникнення та недопущення виникнення подій надзвичайного характеру" (№5588) проголосували 319 народних депутатів.

Згідно зі звітом, ТСК пропонує звернутися до Кабінету Міністрів з пропозиціями невідкладно розробити та затвердити порядок надання допомоги особам, які постраждали внаслідок надзвичайної ситуації. ТСК також пропонує Кабміну передбачити виділення коштів на встановлення та забезпечення функціонування в Луганській області автоматизованої системи централізованого оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій.

Крім цього, пропонується звернутися до Президента, Кабінету Міністрів щодо ініціації звільнення голови Луганської обласної державної адміністрації - керівника обласної військово-цивільної адміністрації Сергія Гайдая та керівника військово-цивільної адміністрації міста Сєвєродонецьк Луганської області Олександра Стрюка.

Як повідомлялося, чиновники ДСНС Луганщини постануть перед судом за фейкове гасіння пожеж. До суду передали справу шістьох чиновників управління ДСНС Луганської області, які "на папері” гасили масштабні пожежі.

Ще в лютому стало відомо, що голову Луганської адміністрації Гайдая підозрюють в недбалості через пожежі в області. У цій справі також фігурують працівники ДСНС, які гасили пожежі лише на папері.

У липні 2020-го повідомлялося, що через лісові пожежі на Луганщині число жертв досягло семи людей, ще 27 - госпіталізовані. Пожежа знищила вже понад сотню будинків.

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