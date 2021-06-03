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03 июня 2021, 15:11 309

Пожары на Луганщине: после отчета ВСК Рада предлагает уволить руководителя области

03 июня 2021, 15:11 309
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Фото из открытых источников
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Верховная Рада приняла отчет Временной следственной комиссии о расследовании причин возникновения в 2020 году масштабных пожаров в Луганской области и предлагает инициировать увольнение руководителя области и города Северодонецка

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на трансляцию заседания Верховной рады.

За соответствующее постановление "Об отчете Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам расследования причин возникновения в 2020 году масштабных пожаров в Луганской области и действий/бездействия Луганского областного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и Луганской областной государственной администрации - областной военно-гражданской администрации относительно своевременного реагирования на возникновение и недопущения возникновения событий чрезвычайного характера" (№5588) проголосовали 319 народных депутатов.

Согласно отчету, ВСК предлагает обратиться к Кабинету Министров с предложением безотлагательно разработать и утвердить порядок оказания помощи лицам, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации. ВСК также предлагает Кабмину предусмотреть выделение средств на установку и обеспечение функционирования в Луганской области автоматизированной системы централизованного оповещения об угрозе возникновения или возникновения чрезвычайных ситуаций.

Кроме этого, предлагается обратиться к Президенту, Кабинету Министров относительно инициации увольнения председателя Луганской областной государственной администрации - руководителя областной военно-гражданской администрации Сергея Гайдая и руководителя военно-гражданской администрации города Северодонецк Луганской области Александра Стрюк.

Как сообщалось, чиновники ГСЧС Луганщины предстанут перед судом за фейковое тушение пожаров. В суд передали дело шестерых чиновников управления ГСЧС Луганской области, которые "на бумаге” тушили масштабные пожары.

Еще в феврале стало известно, что главу Луганской администрации Гайдая подозревают в халатности из-за пожаров в области. В этом деле также фигурируют работники ГСЧС, которые тушили пожары только на бумаге.

В июле 2020-го сообщалось, что из-за лесные пожары на Луганщине число жертв достигло семи человек, еще 27 госпитализированы. Пожар уничтожил уже более сотни домов.

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