Заступник очільниці Чернігівської ОДА погорів на хабарі

Фото: ОГП

Правоохоронці затримали заступника голови Чернігівської обласної державної адміністрації, який за 160 тисяч доларів обіцяв посприяти у приватизації готельного комплексу

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

Зазначається, що за цю суму посадовець обіцяв громадянину забезпечити безперешкодне визначення його переможцем торгів з придбання готельного комплексу на території області та подальше підписання відповідних документів для оформлення права власності на об’єкт нерухомого майна.

Правоохоронці затримали посадовця і посередника під час отримання всієї суми грошових коштів.

Наразі триває проведення невідкладних слідчих дій, вирішується питання щодо звернення до суду із клопотаннями про обрання запобіжних заходів.

Нагадаємо, у Харкові слідчий поліції "продавав” за 5 тис. доларів посаду в ДБР.