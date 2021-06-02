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02 червня 2021, 15:08 120

У Кременчуцькій райраді на Полтавщині не змогли висловити недовіру голові ради

02 червня 2021, 15:08 120
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На засіданні, яке планували провести 2 червня, депутати не змогли висловити недовіру голові Кременчуцької райради Антону Самаркіну через перешкоджання депутатами від фракції «За Майбутнє». Але питання щодо звільнення Самаркіна планують розглянути цього тижня

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Полтавську хвилю.

Питання щодо звільнення голови Кременчуцької райради планують розглянути найближчим часом - прийняли рішення вдруге перенести засідання позачергової сесії.

Наразі рішення про звільнення голови готові підтримати депутати від фракцій "Довіра", "Європейська солідарність", "Рідне місто", "Опозиційна платформа – за життя" та частина фракції "Слуга народу".

За словами голови райради, якщо його звільнять відповідно до закону, то це рішення він не оскаржуватиме.

Голова фракції "Довіра" у Кременчуцькій райраді Віталій Буленко розповів, що сесію скликали законно, а голові планують висловити недовіру через непроведення сесій, невирішення бюджетних питань та питань щодо передачі майна.

Як повідомлялося 26 травня, у Кременчуцькій райраді депутати збираються оголосити недовіру голові від "За майбутнє". На Полтавщині депутати Кременчуцької райради серед питань порядку денного позачергової сесії розглянуть питання щодо висловлення недовіри голові ради Антону Самаркіну.

Полтавська область Кременчук голова депутати райрада За майбутнє недовіра

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