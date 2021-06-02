У Кременчуцькій райраді на Полтавщині не змогли висловити недовіру голові ради

На засіданні, яке планували провести 2 червня, депутати не змогли висловити недовіру голові Кременчуцької райради Антону Самаркіну через перешкоджання депутатами від фракції «За Майбутнє». Але питання щодо звільнення Самаркіна планують розглянути цього тижня

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Полтавську хвилю.

Питання щодо звільнення голови Кременчуцької райради планують розглянути найближчим часом - прийняли рішення вдруге перенести засідання позачергової сесії.

Наразі рішення про звільнення голови готові підтримати депутати від фракцій "Довіра", "Європейська солідарність", "Рідне місто", "Опозиційна платформа – за життя" та частина фракції "Слуга народу".

За словами голови райради, якщо його звільнять відповідно до закону, то це рішення він не оскаржуватиме.

Голова фракції "Довіра" у Кременчуцькій райраді Віталій Буленко розповів, що сесію скликали законно, а голові планують висловити недовіру через непроведення сесій, невирішення бюджетних питань та питань щодо передачі майна.

Як повідомлялося 26 травня, у Кременчуцькій райраді депутати збираються оголосити недовіру голові від "За майбутнє". На Полтавщині депутати Кременчуцької райради серед питань порядку денного позачергової сесії розглянуть питання щодо висловлення недовіри голові ради Антону Самаркіну.