16:11  19 лютого
На Буковині буде запроваджена "помаранчева" зона карантину - ОДА
08:39  19 лютого
Телеканал Порошенка "Прямий" не планували закривати на засіданні РНБО - Мендель
17:56  19 лютого
На Донбасі бойовики тричі порушували "тишу”, обійшлось без втрат
UA | RU
UA | RU
19 лютого 2021, 15:00 80

Голову Луганської адміністрації Гайдая підозрюють в недбалості через пожежі в області

19 лютого 2021, 15:00 80
Читайте также на русском языке
У цій справі також фігурують працівники ДСНС, які гасили пожежі лише на папері
У цій справі також фігурують працівники ДСНС, які гасили пожежі лише на папері
Фото: із відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Проти голови Луганської військово-цивільної адміністрації Сергія Гайдая правоохоронці почали досудове розслідування за фактом можливої службової недбалості у справі про пожежі в області.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна, передає RegioNews.

Як розповів агентству член тимчасової комісії Верховної Ради із розслідування причин виникнення масштабних пожеж в Луганській області, нардеп від "Слуги народу" Максим Ткаченко, у цій справі повідомили про підозру 6 чиновникам підрозділів ДСНС у Луганській області.

Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом можливої службової недбалості голови Луганської ВЦА щодо бездіяльності при розподілі витрачених в 2018-2020 роках коштів держфонду охорони навколишнього природного середовища. Про це ДБР поінформувало членів ТСК", - розповів Ткаченко.

Зі слів голови слідчої комісії Ради, нардепа від "Слуги народу" Руслана Горбенка, 19 лютого відбулася "відверта розмова з керівництвом ДБР, представниками Нацполіції, Генпрокуратури та СБУ".

Він наголосив, що на даний момент ТСК зібрала багато інформації, а після кожного засідання стають відомі нові факти. Комісія працює вже три місяці з запланованих шести.

Нагадаємо, внаслідок масштабних лісових пожеж на Луганщині зросла кількість жертв серед місцевого населення. Загальне число загиблих досягло семи осіб, госпіталізовано 27 осіб, з них 17 - діти.

9 липня пожежі на Луганщині визнали надзвичайною ситуацією регіонального рівня. 2 грудня нардепи утворили ТСК щодо пожеж на Луганщині, вона має ініціювати питання про притягнення винних осіб до відповідальності.

Пізніше стало відомо, що трьох чиновників ДСНС підозрюють у фальсифікації звітності.

ДБР підозра пожежа Луганська область ТСК Сергій Гайдай

У Дніпрі вночі під час пожежі загинули три людини
19 лютого 2021, 14:50
Рада підвищила штрафи для паліїв трави і лісів до 20 тисяч
19 лютого 2021, 13:58
В столичному гуртожитку спалахнула пожежа: евакуювали 200 осіб
19 лютого 2021, 11:41
Всі новини »
 
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Кому належать автовокзали у регіонах України
Підписуйтесь на RegioNews
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
Всі відео »
Мер без влади: як у Кам'янці-Подільському розсварилися колишні союзники, і чому там запахло новими виборами
Напередодні удару по "Прямому": як Банкова готує ґрунт для атаки на медіафлагман Порошенка
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Віталій Бала
Віктор Таран
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua