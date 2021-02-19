Голову Луганської адміністрації Гайдая підозрюють в недбалості через пожежі в області

У цій справі також фігурують працівники ДСНС, які гасили пожежі лише на папері

У цій справі також фігурують працівники ДСНС, які гасили пожежі лише на папері

Фото: із відкритих джерел

Проти голови Луганської військово-цивільної адміністрації Сергія Гайдая правоохоронці почали досудове розслідування за фактом можливої службової недбалості у справі про пожежі в області.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна, передає RegioNews.

Як розповів агентству член тимчасової комісії Верховної Ради із розслідування причин виникнення масштабних пожеж в Луганській області, нардеп від "Слуги народу" Максим Ткаченко, у цій справі повідомили про підозру 6 чиновникам підрозділів ДСНС у Луганській області.

Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом можливої службової недбалості голови Луганської ВЦА щодо бездіяльності при розподілі витрачених в 2018-2020 роках коштів держфонду охорони навколишнього природного середовища. Про це ДБР поінформувало членів ТСК", - розповів Ткаченко.

Зі слів голови слідчої комісії Ради, нардепа від "Слуги народу" Руслана Горбенка, 19 лютого відбулася "відверта розмова з керівництвом ДБР, представниками Нацполіції, Генпрокуратури та СБУ".

Він наголосив, що на даний момент ТСК зібрала багато інформації, а після кожного засідання стають відомі нові факти. Комісія працює вже три місяці з запланованих шести.

Нагадаємо, внаслідок масштабних лісових пожеж на Луганщині зросла кількість жертв серед місцевого населення. Загальне число загиблих досягло семи осіб, госпіталізовано 27 осіб, з них 17 - діти.

9 липня пожежі на Луганщині визнали надзвичайною ситуацією регіонального рівня. 2 грудня нардепи утворили ТСК щодо пожеж на Луганщині, вона має ініціювати питання про притягнення винних осіб до відповідальності.

Пізніше стало відомо, що трьох чиновників ДСНС підозрюють у фальсифікації звітності.