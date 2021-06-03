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03 червня 2021, 10:26 34

В Україні за добу вакцинували понад 34 тисячі людей від коронавірусу

03 червня 2021, 10:26 34
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Фото: з відкритих джерел
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За минулу добу було щеплено проти коронавірусу 34 481 людину. Одну дозу отримали 28 899 людей, повністю імунізовані - 5 582 людей

Як передає RegioNews, про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 1 076 795 осіб, з них отримали 1 дозу - 1 076 793 особи, повністю імунізовані та отримали 2 дози - 138 090 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу закордоном). Загалом проведено 1 214 883 щеплення", - йдеться у повідомленні.

Протягом доби працювали: 342 мобільні бригади, 406 пунктів щеплення.

Станом на 3 червня в лист очікування вакцинації проти COVID-19 записалися 625 073 людини.

Нагадаємо, за 2 червня в України COVID-19 діагностували у 2581 людини, зафіксовано 102 летальних випадки.

коронавірус МОЗ медики пандемія вакцинація

 
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