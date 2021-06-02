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02 червня 2021, 16:16 308

Немає необхідності: на Харківщині не планують відкривати центр COVID-вакцинації

02 червня 2021, 16:16 308
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Фото: Укрінформ
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У Харківській області немає гострої потреби в розгортанні тимчасового центру вакцинації населення від коронавірусу

Як повідомляє Depo.Харків, про це заявив заступник голови Харківської ОДА Михайло Черняк, передає RegioNews.

За його словами, на території регіону наразі достатньо звичайних пунктів вакцинації та мобільних бригад, щоб забезпечити необхідні темпи імунізації населення.

Що стосується центру вакцинації, сьогодні це пілотний проект, який реалізовується в трьох областях, і сьогодні відпрацьовується питання, де ще є така можливість чи необхідність. На сьогоднішній день, виходячи з тої кількості бригад і пунктів щеплення, які розгорнуті на території Харківської області, на нашу думку, ми можемо впоратися і без такого центру вакцинації", - заявив Черняк.

Чиновник додав, що для відкриття центру потрібно знайти місце та фахівців. Він не виключає, що у разі необхідності, такий центр на Харківщині все ж відкриють.

Нагадаємо, у Львові відкрили центр вакцинації: щеплюватимуть людей, які записалися через "Дію". У суботу, 29 травня, у Львові відкрили перший центр вакцинації від коронавірусу. Він розташувався на "Арені Львів".

Також 29 травня в Києві розпочав свою роботу центр вакцинації від коронавірусу. Зранку у черзі на вакцинацію зібрались кілька сотень людей.

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