10:22  03 июня
Уже 12 регионов соответствуют показателям "зеленой" зоны, - Минздрав
08:32  03 июня
Закон об олигархах: статус будет определять СНБО по четырем критериям
08:09  03 июня
Сутки на Донбассе прошли без нарушений - штаб ООС
UA | RU
UA | RU
03 июня 2021, 13:17 129

В Минздраве рассказали, кому и где можно прививаться от COVID - 19 в ближайшие выходные

03 июня 2021, 13:17 129
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В выходные 5-6 июня центры вакцинации будут работать в пяти городах Украины

Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения, передает RegioNews со ссылкой на Украинскую правду.Жизнь.

В частности, получить прививку можно будет в Киеве, Львове, Одессе, Тернополе и Полтаве.

При этом вакцинироваться могут и те люди, которые придут в центры без предварительного приглашения.

Все желающие получить прививку должны предварительно записаться в лист ожидания вакцинации от COVID-19 в приложении или на сайте "Дия" или через контакт-центр Министерства здравоохранения.

Для уменьшения скоплений и очередей потоки людей планируется распределить на две очереди:

В одной будут люди из листа ожидания, которых предварительно будут приглашать на определенный день и время прививки через телефонный звонок или сообщение.

В другой – все желающие сделать прививку из листа ожидания вакцинации, которым еще не поступило приглашение, - сообщает издание.

В Киевской городской государственной администрации добавляют, что приглашенные на вакцинацию должны показать смс-сообщение с датой, временем и номером вакцинальной бригады.

В случае опоздания у них остается возможность вакцинироваться в порядке "живой очереди".

Как сообщалось, в Черкассах откроют центр массовой COVID-вакцинации. В Черкассах на базе Дома культуры им. Кулика по ул. Благовестной, 170, планируют открыть центр вакцинации населения.

Между тем на Харьковщине не планируют открывать центр COVID-вакцинации. В Харьковской области нет острой потребности в развертывании временного центра вакцинации населения от коронавируса.

вакцинация центр Киев Полтава Львов Одесса Тернополь

В Украине за сутки вакцинировали более 34 тысяч людей от коронавируса
03 июня 2021, 10:26
В Киеве заработали пункты вакцинации педагогов
02 июня 2021, 21:32
Буковина получила очередную партию вакцины Comirnaty
02 июня 2021, 17:19
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Мэрские выборы в Харькове. Почему Терехов теряет избирателей в пользу Светличной
20 млрд грн. на асфальте. Как у Кирилла Тимошенко "освоили" два годовых бюджета Днепропетровщины
Все публикации »
Виталий Бала
Сергей Гайдай
Владимир Цыбулько
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram