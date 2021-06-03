В Минздраве рассказали, кому и где можно прививаться от COVID - 19 в ближайшие выходные

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В выходные 5-6 июня центры вакцинации будут работать в пяти городах Украины

Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения, передает RegioNews со ссылкой на Украинскую правду.Жизнь.

В частности, получить прививку можно будет в Киеве, Львове, Одессе, Тернополе и Полтаве.

При этом вакцинироваться могут и те люди, которые придут в центры без предварительного приглашения.

Все желающие получить прививку должны предварительно записаться в лист ожидания вакцинации от COVID-19 в приложении или на сайте "Дия" или через контакт-центр Министерства здравоохранения.

Для уменьшения скоплений и очередей потоки людей планируется распределить на две очереди: В одной будут люди из листа ожидания, которых предварительно будут приглашать на определенный день и время прививки через телефонный звонок или сообщение. В другой – все желающие сделать прививку из листа ожидания вакцинации, которым еще не поступило приглашение, - сообщает издание.

В Киевской городской государственной администрации добавляют, что приглашенные на вакцинацию должны показать смс-сообщение с датой, временем и номером вакцинальной бригады.

В случае опоздания у них остается возможность вакцинироваться в порядке "живой очереди".

Как сообщалось, в Черкассах откроют центр массовой COVID-вакцинации. В Черкассах на базе Дома культуры им. Кулика по ул. Благовестной, 170, планируют открыть центр вакцинации населения.

Между тем на Харьковщине не планируют открывать центр COVID-вакцинации. В Харьковской области нет острой потребности в развертывании временного центра вакцинации населения от коронавируса.