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02 червня 2021, 17:19 53

Буковина отримала чергову партію вакцини Comirnaty

02 червня 2021, 17:19 53
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Фото з відкритих джерел
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У Чернівецьку область надійшла чергова партія вакцини Comirnaty, розроблена німецькою біотехнологічною компанією BioNTech спільно з американським фармакологічним концерном Pfizer

Про це повідомляє пресслужба Чернівецької ОДА, передає RegioNews.

У область доправили 3510 доз, тобто 585 флаконів препарату.

Цією партією планують імунізувати освітян та медиків. Очікується, що вакцинальна сесія триватиме 5 днів, - йдеться в повідомленні.

В ОДА нагадують, що вакциною Pfizer у Чернівецькій області розпочали робити щеплення 19 квітня. Її використовували для працівників та підопічних закладів закритого типу – психоневрологічних інтернатів, геріатричних пансіонатів, територіальних центрів із надання соціальних послуг, які мають стаціонарні відділення. Також препаратом щепили рятувальників і прикордонників.

Як повідомлялося, у МОЗ обіцяють "деякі привілеї” для вакцинованих від COVID-19 громадян.

Також в МОЗ пояснили, коли людина вважається повністю вакцинованою. В Україні повністю вакцинованими від коронавірусу будуть вважати осіб, у яких пройшло два тижні з дня отримання другої дози вакцини.

вакцина Буковина COVID-19 Pfizer вакцинація ОДА

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