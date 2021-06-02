У Києві запрацювали пункти вакцинації освітян

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Про це повідомляє Офіційний портал Києва, передає RegioNews.

Відомо, що імунізацію будуть проводити вакциною Pfizer, яку надало Міністерство охорони здоров’я.

У кожному районі визначено навчальні заклади, де проводять вакцинацію. Фахівці Держпродспоживслужби спільно з керівництвом навчального закладу та працівниками районних секторів охорони здоров’я налагодили процес вакцинації у центрах. Вакцинальні бригади вже розпочали проводити щеплення”, – сказав заступник голови КМДА Микола Поворозник.

За його словами, наразі визначено 17 таких пунктів, які розташовані у всіх районах Києва.

Працівників освітніх закладів попередньо запрошують на вакцинацію.

Для того, щоб вакцинувати працівників освітнього колективу керівнику закладу необхідно подати дані про охочих щепитися до районного відділу освіти. Після цього їх телефоном запросять на конкретний день на вакцинацію”, – додав чиновник.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні можуть ввести обов'язкову COVID-вакцинацію для вчителів.