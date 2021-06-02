17:40  02 червня
На Львівщині закриють 50% відділень для COVID-хворих
18:58  02 червня
Зеленський скликав засідання РНБО: що розглянуть
17:56  02 червня
Окупанти на Донбасі принишкли, сьогодні - жодного обстрілу
UA | RU
UA | RU
02 червня 2021, 21:32 3

У Києві запрацювали пункти вакцинації освітян

02 червня 2021, 21:32 3
Читайте также на русском языке
Фото: із відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Сьогодні, 2 травня у Києві відкрили пункти вакцинації працівників закладів освіти

Про це повідомляє Офіційний портал Києва, передає RegioNews.

Відомо, що імунізацію будуть проводити вакциною Pfizer, яку надало Міністерство охорони здоров’я.

У кожному районі визначено навчальні заклади, де проводять вакцинацію. Фахівці Держпродспоживслужби спільно з керівництвом навчального закладу та працівниками районних секторів охорони здоров’я налагодили процес вакцинації у центрах. Вакцинальні бригади вже розпочали проводити щеплення”, – сказав заступник голови КМДА Микола Поворозник.

За його словами, наразі визначено 17 таких пунктів, які розташовані у всіх районах Києва.

Працівників освітніх закладів попередньо запрошують на вакцинацію.

Для того, щоб вакцинувати працівників освітнього колективу керівнику закладу необхідно подати дані про охочих щепитися до районного відділу освіти. Після цього їх телефоном запросять на конкретний день на вакцинацію”, – додав чиновник.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні можуть ввести обов'язкову COVID-вакцинацію для вчителів.

коронавірус Київ освіта учителя КМДА вакцинація

У Черкасах відкриють центр масової COVID-вакцинації
02 червня 2021, 19:27
На Львівщині закриють 50% відділень для COVID-хворих
02 червня 2021, 17:40
Буковина отримала чергову партію вакцини Comirnaty
02 червня 2021, 17:19
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Мерські вибори в Харкові. Чому Терехов втрачає виборців на користь Світличної
20 млрд грн. на асфальті. Як у Кирила Тимошенка "освоїли" два річних бюджети Дніпропетровщини
Всі публікації »
Віталій Бала
Сергій Гайдай
Володимир Цибулько
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua