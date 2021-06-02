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02 червня 2021, 19:27 71

У Черкасах відкриють центр масової COVID-вакцинації

02 червня 2021, 19:27 71
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Фото: із відкритих джерел
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У Черкасах на базі будинку культури ім. Кулика по вул. Благовісній, 170, планують відкрити центр вакцинації населення

Про це повідомляє пресслужба Черкаської міської ради, передає RegioNews.

Зазначається, що в цьому приміщенні можна буде щодня прищеплювати до 300 людей щодня.

Департаменту освіти та гуманітарної політики доручено забезпечити приміщення меблями, холодильником, стаціонарним інтернетом, санітайзерами, доступом до санітарних кімнат. А департамент охорони здоров’я та медичних послуг має організувати формування бригад медичних працівників для роботи центру вакцинації”, - йдеться в повідомленні.

У міськраді розповіли, що у центрі вакцинації буде 5 точок, на яких працюватимуть лікар та дві медсестри. Його планують відкрити вже з наступного тижня.

Нагадаємо, у Львові відкрили центр вакцинації: щеплюватимуть людей, які записалися через "Дію". У суботу, 29 травня, у Львові відкрили перший центр вакцинації від коронавірусу. Він розташувався на "Арені Львів".

Також 29 травня в Києві розпочав свою роботу центр вакцинації від коронавірусу. Зранку у черзі на вакцинацію зібрались кілька сотень людей.

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