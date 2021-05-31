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31 травня 2021, 15:42 141

На добровільну вакцинацію від COVID-19 записалася лише третина працівників освіти

31 травня 2021, 15:42 141
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Фото з відкритих джерел
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За бажанням на вакцинацію від COVID-19 було зареєстровано лише 32% працівників освіти

Про це міністр освіти і науки Сергій Шкарлет сказав на пресконференції під час Всеукраїнського форуму "Україна 30. Освіта і наука", передає RegioNews.

На початку було зареєстровано за бажанням лише 32% працівників освіти, - сказав він.

Міністр зазначив, що на сьогодні вже провакциновано 22 тис. із 60 тис. працівників освіти, які беруть участь в організації зовнішнього незалежного оцінювання.

Він додав, що вже було отримано 209 тис. доз вакцин Pfizer, якими повинні будуть вакцинуватися працівники сфери освіти.

Як повідомлялося, в нових центрах вакцинації у Києві та Львові щепили 4,5 тисячі українців.

Також в Одесі на стадіоні відкрився перший центр масової вакцинації.

вакцина міністр освіта Сергій Шкарлет вакцинація

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