У Києві цього тижня почнуть робити COVID-щеплення освітянам

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Цього тижня у столиці розпочнуть вакцинувати працівників освітніх закладів, для цього підготують 10 вакцинальних центрів у кожному районі міста

Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, пише RegioNews з посиланням на пресслужбу відомства

"У кожному районі визначать навчальний заклад, на базі якого створять центр вакцинації. Найбільш пристосовані для цього шкільні спортивні зали. Там можна оптимально відпрацювати логістику вакцинальної сесії", - наголосив він.

Поворозник додав, що у кожному центрі працюватимуть 1 або 2 вакцинальні бригади, залежно від кількості охочих щепитися.

Він нагадав, що вакцинуватимуть винятково працівників освіти. Щеплення відбуватиметься вакцинами Pfizer.

Раніше повідомлялося, що в Україні можуть ввести обов'язкову COVID-вакцинацію для вчителів.