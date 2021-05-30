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30 травня 2021, 14:34 89

В Одесі на стадіоні відкрився перший центр масової вакцинації

30 травня 2021, 14:34 89
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Фото: "Одеса-медіа"
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Перший в Одесі центр масової вакцинації відкрився на стадіоні

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на "УСІ-online".

Центр вакцинації розташований на 4-ій станції Великого Фонтану на території спорткомплексу юридичної академії. Приймають тут за записом - людей від 60 років і старше. У день планують обслуговувати 250-300 осіб. Використовують вакцину Coronovac.

Вакцинують тих, хто записалися в чергу через "Дію".

Центр працюватиме до 17:00 при супроводі співробітників Центру первинної медико-санітарної допомоги №3. З самого ранку на стадіоні зібралися перші, хто записалися на вакцинацію, і медики приступили до роботи. За годину вкололи 30 осіб.

У наступні вихідні планують розгорнути ще три точки вакцинації в різних частинах Одеси: Суворовському районі, центрі і Таїрова.

Як повідомлялося, у Львові відкрили центр вакцинації: щеплюватимуть людей, які записалися через "Дію". У суботу, 29 травня, у Львові відкрили перший центр вакцинації від коронавірусу. Він розташувався на " Арені Львів"

вакцина вакцинація CoronaVac Одеса стадіон

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