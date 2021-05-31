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31 травня 2021, 12:59 705

У МОЗ обіцяють "деякі привілеї” для вакцинованих від COVID-19 громадян

31 травня 2021, 12:59 705
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Фото: із відкритих джерел
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Для вакцинованих від COVID-19 громадян в Україні будуть надавати  привілеї, Кабінет Міністрів наступного тижня розгляне відповідні зміни

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, передає RegioNews.

За його словами, також незабаром в Україні з'являться так звані COVID-паспорти.

Ми анонсували їх на 1 липня... Водночас ті, хто отримав два щеплення, тобто завершив повний вакцинальний цикл, можуть отримати сьогодні міжнародне свідоцтво про проведення вакцинації. Воно буде давати таке саме підтвердження того, що людина буде вакцинована", - зазначив Ляшко.

Він додав, що Кабінет Міністрів наступного тижня розгляне зміни, які нададуть вакцинованим українцям деякі привілеї.

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що вже влітку може відбутися послаблення карантинних обмежень в Україні.

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