На добровольную вакцинацию от COVID-19 записалась лишь треть работников образования

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По желанию на вакцинацию от COVID-19 было зарегистрировано лишь 32% работников образования

Об этом министр образования и науки Сергей Шкарлет сказал на пресс-конференции во время Всеукраинского форума " Украина 30. Образование и наука", передает RegioNews.

В начале было зарегистрировано по желанию лишь 32% работников образования, - сказал он.

Министр отметил, что на сегодня уже провакцинировано 22 тыс. из 60 тыс. работников образования, которые принимают участие в организации внешнего независимого оценивания.

Он добавил, что уже было получено 209 тыс. доз вакцин Pfizer, которыми должны будут вакцинироваться работники сферы образования.

Как сообщалось, в новых центрах вакцинации в Киеве и Львове прививали 4,5 тысячи украинцев.

Также в Одессе на стадионе открылся первый центр массовой вакцинации.