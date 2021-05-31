В нових центрах вакцинації у Києві та Львові щепили 4,5 тисячі українців
У новостворених центрах вакцинації, що діють на базі Міжнародного виставкового центру у Києві та "Арені Львів" у Львові за вихідні щепили 4,5 тисячі осіб
Як передає RegioNews, дані щодо щеплення у Києві надав перший заступник голови КМДА Микола Поворозник у Facebook.
Так, повідомляється, що за вихідні у столичному Центрі вакцинації проти COVID-19, створеному на базі Міжнародного виставкового центру, вакциновано 3467 людей. Зокрема за неділю щеплення отримали 2072 особи.
Водночас за даними голови Львівської ОДА Максима Козицького, у Центрі вакцинації на базі "Арени-Львів" у Львові за суботу та неділю вакцинували 1041 мешканця Львівщини, зареєстрованого у додатку "Дія".
При цьому, за даними МОЗ, у суботу, 29 травня, в Україні проти COVID-19 було щеплено 8592 особи. З них вакциновано першою дозою - 7119 людей, завершили вакцинацію (отримали дві дози) - 1473 особи.
Нагадаємо, у Львові відкрили центр вакцинації: щеплюватимуть людей, які записалися через "Дію". У суботу, 29 травня, у Львові відкрили перший центр вакцинації від коронавірусу. Він розташувався на "Арені Львів".
Також 29 травня в Києві розпочав свою роботу центр вакцинації від коронавірусу. Зранку у черзі на вакцинацію зібрались кілька сотень людей.