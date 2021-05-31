Херсонщина першого червня отримає 5850 доз COVID-вакцини Pfizer

Фото: із відкритих джерел

Про це повідомляє пресслужба Херсонської ОДА, передає RegioNews.

За словами координаторки вакцинальної кампанії в області Тетяни Карчевич, отриману вакцину використають для щеплення працівників освітньої сфери та медиків 1-2 етапу Дорожньої карти.

Вакцина має бути використана у найкоротший термін, - протягом 5 діб. Для цього на Херсонщині працюватимуть 11 мобільних бригад, до складу яких входить 2 лікарі та 2 медсестри”, - розповіла чиновниця.

Вона додала, що упродовж дня кожна мобільна бригада зможе імунізувати понад 100 громадян, тому отримані дози вакцини будуть використані в потрібний термін.

Нагадаємо, у нових центрах вакцинації у Києві та Львові щепили 4,5 тисячі українців.