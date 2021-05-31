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31 травня 2021, 10:54 27

Херсонщина першого червня отримає 5850 доз COVID-вакцини Pfizer

31 травня 2021, 10:54 27
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Фото: із відкритих джерел
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Першого червня Херсонська область отримає 5850 доз вакцини Comirnaty проти COVID-19 виробництва Pfizer-BioNTech

Про це повідомляє пресслужба Херсонської ОДА, передає RegioNews.

За словами координаторки вакцинальної кампанії в області Тетяни Карчевич, отриману вакцину використають для щеплення працівників освітньої сфери та медиків 1-2 етапу Дорожньої карти.

Вакцина має бути використана у найкоротший термін, - протягом 5 діб. Для цього на Херсонщині працюватимуть 11 мобільних бригад, до складу яких входить 2 лікарі та 2 медсестри”, - розповіла чиновниця.

Вона додала, що упродовж дня кожна мобільна бригада зможе імунізувати понад 100 громадян, тому отримані дози вакцини будуть використані в потрібний термін.

Нагадаємо, у нових центрах вакцинації у Києві та Львові щепили 4,5 тисячі українців.

коронавірус вакцина МОЗ Херсонська область вакцинація

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