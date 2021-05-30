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30 травня 2021, 10:45 176

В Україні за добу одужало від COVID-19 утричі більше людей, ніж захворіло

30 травня 2021, 10:45 176
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Фото з відкритих джерел
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30 травня 2021 року в Україні зафіксовано 1 703 нових випадки захворювань на COVID-19. Серед захворілих - 85 дітей та 10 медпрацівників

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на інформацію МОЗ.

У МОЗ констатують, що за минулу добу: госпіталізовано – 1 330 осіб; летальних випадків – 84; одужало – 5 733 особи.

За добу протестовано: методом ПЛР – 15 199 осіб, методом ІФА – 3 289 осіб, експрес-тестами – 14 002 особи.

За весь час пандемії в Україні: захворіло – 2 201 472 особи; одужало – 2 036 148 осіб; летальних випадків – 50 472; проведено ПЛР-тестувань – 10 171 955, - додають у МОЗ.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (257) Харківській (143), Миколаївській (127), Київській (122) областях та м. Київ (96).

Як повідомлялося, у лікарні Ужгорода вирішили закрити COVID-відділення - мало пацієнтів.

Також уряд хоче послабити в Україні карантинні обмеження: що дозволять.

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