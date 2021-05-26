На Буковині закривають ковід-відділення: немає пацієнтів

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Фото з відкритих джерел
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Через зменшення кількості хворих на коронавірус у Чернівецькій області відділення, які були перепрофільовані, повертаються до планового лікування

Про це повідомив директор Департаменту охорони здоров`я Чернівецької ОДА Олег Чорний, передає RegioNews з посиланням на ІА АСС.

Як розповів Олег Чорний, в області дійсно згортають додаткові ліжко-місця. Хворих стало менше, не так багато людей потребують госпіталізації.

Наразі завантаженість госпітальних баз Чернівецької області складає 24,2%. З 1736 розгорнутих ліжок зайняті – 420. Якщо порівнювати з піком захворюваності, тоді в нас госпітальні бази були завантажені на 88-90%. На щастя, ситуація покращилася. Відділення, які були перепрофільовані під лікування хворих на коронавірус, знову починають працювати у плановому режимі, - розповів Олег Чорний.

Зокрема, пульмонологічне відділення Чернівецької обласної клінічної лікарні, яке донедавна приймало виключно хворих на коронавірус, тепер знову лікує хвороби бронхів та легень.

Як повідомлялося, Уряд хоче послабити в Україні карантинні обмеження: що дозволять. Кабінет Міністрів має намір послабити карантинні обмеження в Україні, зокрема, спростити проведення масових культурних заходів.

Також стало відомо, що Одеська область відповідає "зеленій" зоні карантину. В Україні станом на 26 травня Одеська область частково відповідає "зеленій" зоні карантину. В області знизився коефіцієнт виявлення випадків COVID-інфікування.

коронавірус Буковина COVID-19 лікарні ОДА захворюваність

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