В Украине за сутки выздоровело от COVID-19 втрое больше людей, чем заболело

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30 мая 2021 года в Украине зафиксировано 1 703 новых случая заболеваний COVID-19. Среди заболевших - 85 детей и 10 медработников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на информацию Минздрава.

В Минздраве констатируют, что за минувшие сутки: госпитализировано – 1 330 человек; летальных исходов – 84; выздоровело – 5 733 человека.

За сутки протестировано: методом ПЦР – 15 199 человек, методом ИФА – 3 289 человек, экспресс-тестами – 14 002 лица.

За все время пандемии в Украине: заболевших – 2 201 472 человека; выздоровело – 2 036 148 человек; летальных случаев – 50 472; проведено ПЦР-тестов – 10 171 955, - добавляют в Минздраве.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (257) Харьковской (143), Николаевской (127), Киевской (122) областях и г. Киев (96).

Как сообщалось, в больнице Ужгорода решили закрыть COVID-отделение - мало пациентов.