Уряд хоче послабити в Україні карантинні обмеження: що дозволять

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Про це під час засідання уряду повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, передає RegioNews.

Він озвучив під час засідання відповідне протокольне доручення. Якщо зміни будуть схвалені, масові заходи зможуть відвідувати громадяни із негативним тестом на наявність COVID-19.

За словами міністра, також планують зняти обмеження на роботу закладів громадського харчування і дозволити перетин кордону іноземцям деяких держав.

Розширити можливості для проведення концертних масових, культурних заходів, дозволити працювати різним типам засобів розміщення і зняти тимчасові обмеження для закладів громадського харчування та самоізоляції громадян, а також дозволити перетин кордону іноземцям певних країн", - сказав Ткаченко.

Нагадаємо, 21 квітня в Україні продовжили загальнонаціональний карантин до 30 червня.