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26 травня 2021, 12:59 2

Вчені спрогнозували щоденну кількість COVID-хворих на початку літа в Україні

26 травня 2021, 12:59 2
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Фото з відкритих джерел
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Українські вчені очікують, що в країні протягом наступних двох тижнів фіксуватиметься зменшення кількості нових випадків коронавірусу

Про це йдеться в прогнозі Національної академії наук України, пише RegioNews.

Зазначається, що нині також зменшується кількість нових хворих. Так, середня кількість нових зафіксованих випадків на день зменшилася до 3 767. Поменшало і смертей, яких у середньому за останній тиждень - 174 на день.

"Згідно з прогнозними обчисленнями, середня кількість нових випадків дорівнюватиме 3442 протягом тижня 26 травня – 1 червня 2021 року та 2914 – протягом тижня 2–8 червня 2021 року", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше у Зеленського заявили, що COVID-ситуація в Україні покращується дев’ятий тиждень поспіль.

коронавірус Україна хвороба смерті вчені

 
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