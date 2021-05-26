У МОЗ назвали кількість зафіксованих ускладнень від COVID-вакцинації

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У період з 24 лютого, коли в Україні стартувала вакцинація від коронавірусу, було зафіксовано 1436 несприятливих подій в результаті отримання щеплень

Про це повідомляє Державний експертний центр МОЗ України, передає RegioNews.

Зазначається, що ця цифра становить менше 1% від усієї кількості вакцинацій.

Після майже мільйона введених доз вакцин кількість карт-повідомлень про випадки несприятливих подій становить 1436. Відсоток виникнення несприятливих подій – менш як 1%. А саме: 0,22 % після вакцини Covishield; 0,049% після вакцини CoronaVac; 0,034% після вакцини Comirnaty; 0,083 % після вакцини AstraZeneca", - йдеться у повідомленні.

Кількість несприятливих подій після вакцинації Covishield станом на 24 травня склала 1095, CoronaVac - 42, Comirnaty - 14, AstraZeneca - 285.

Так, серед проявів несприятливих подій після вакцинації Covishield зафіксовано загальні розлади та розлади у місці введення, такі як підвищення температури, втомлюваність, загальна слабкість, грипоподібний стан тощо - 65,7% (після вакцинації AstraZeneca - 61,11%).

Крім того, зафіксовані розлади з боку опорно-рухового апарату - 10,58% (після вакцинації AstraZeneca - 11,58%), неврологічні розлади, такі як головний біль, сонливість або безсоння, запаморочення, тремор верхніх кінцівок тощо - 11,46% (після вакцинації AstraZeneca - 11,46%), шлунково-кишкові розлади -3,26% (після вакцинації AstraZeneca - 4,97%).

Нагадаємо, 18 травня Україна отримала нову партію COVID-вакцини від Pfizer, вона налічує 120 тисяч доз.

Також повідомлялось, що МОЗ направить у регіони ще 500 тисяч доз вакцини CoronaVac.

Також повідомлялося, що в Україні хочуть відкрити центри COVID-вакцинації у спортцентрах та школах.