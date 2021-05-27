Мало пацієнтів: у лікарні Ужгорода вирішили закрити COVID-відділення

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Вже в червні ковідне відділення Ужгородської міської клінічної лікарні припинить свою роботу

Про це повідомляє "Суспільне” із посиланням на директора міської лікарні Івана Кураха, передає RegioNews.

За його словами, наразі у відділенні зайняті 10 ліжок для хворих на COVID-19.

Зараз із 190 ліжок для хворих коронавірусом зайняті 10. З червня ми вже закриваємо ковідне відділення і реаніматологи, які працювали на ковідному відділенні, будуть працювати у відділенні екстреної медичної допомоги", - розповів Курах.

Він додав, що відділення екстреної медичної допомоги в Ужгородській міській лікарні відкрили сьогодні, 27 травня. Воно запрацює упродовж двох тижнів.

Нагадаємо, 11 квітня Закарпатська область вийшла з "червоного" рівня епідемічної небезпеки поширення COVID-19.