Вітренко провів кадрові перестановки в "Нафтогазі" і призначив двох радників

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Радниками глави НАК " Нафтогаз України" призначені Мирон Василик і Роман Супрун. У той же час Олена Осмоловська, Олена Зеркаль і Вадим Гламаздін залишили компанію

Про це повідомляє пресслужба НАК, передає RegioNews.

Очікується, що командна взаємодія Василика, Супруна та інших відповідальних співробітників Групи "Нафтогаз" дозволить забезпечити ефективну протидію реалізації проекту" Північний потік-2", щодо якого з березня поточного року інтенсивність опору відчутно зменшилася, - йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, Василик на позиції радника голови правління займатиметься питаннями, розширення співпраці НАКу з міжнародними організаціями.

Василик закінчив бізнес-школу INSEAD. Тривалий час був співробітником Національного комітету Республіканської партії, Державного департаменту та Департаменту захисту навколишнього середовища США. Крім того, пан Василик працював у таких компаніях, як The PBN Company, Burson-Marsteller і Gavin Anderson & Company. У період з 2014 по 2019 рр. був генеральним директором PBN Hill + Knowlton Strategies.

Роман Супрун виконуватиме обов'язки керівника за напрямом взаємодії з парламентом, органами державної влади та іншими зацікавленими сторонами Групи "Нафтогаз". Роман у жовтні 2019 року приєднався до команди "Нафтогазу", був активно задіяний у просуванні важливих для групи законодавчих ініціатив. Зокрема, супроводжував у парламенті процес анбандлінгу та інші стратегічні проекти.

У пресслужбі повідомили, що Олена Осмоловська, Олена Зеркаль і Вадим Гламаздін вирішили завершити свою роботи в групі "Нафтогаз".

У повідомленні зазначається, що Осмоловська більше п'яти років очолювала напрямок комунікацій в НАК "Нафтогаз України". Після цього, починаючи з квітня 2020 року була директором зі зв'язків з державними регуляторними органами та зацікавленими сторонами групи "Нафтогаз". Гламаздін з грудня 2016 року був радником попереднього голови правління і представляв його в США. Зеркаль з січня 2020 року була радником попереднього голови правління і представляла його у зв'язках зі стейкхолдерами.

Керівництво НАК "Нафтогаз України" висловило подяку колегам, які залишили НАК.

Свого часу я працював разом з Оленою Осмоловською, Ланою Зеркаль і Вадимом Гламаздіним і, тому, хочу подякувати їм за позитивні результати у спільній роботі. Щиро бажаю їм реалізувати свій потенціал на благо Україні, - заявив голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко.

Як повідомлялося сьогодні, Зеркаль йде з "Нафтогазу". Радник голови правління НАК "Нафтогаз України" Лана Зеркаль написала заяву про звільнення із займаної посади.

Раніше повідомлялося, що Кабмін обмежив оплату послуг члена наглядової ради "Нафтогазу" понад шістьма млн грн на рік.