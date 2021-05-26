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26 травня 2021, 15:20 4479

ЗМІ дізнались, хто може стати головним санітарним лікарем замість Ляшка

26 травня 2021, 15:20 4479
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Фото: із відкритих джерел
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До Кабінету Міністрів внесли документи на кандидата на посаду головного державного санітарного лікаря замість Віктора Ляшка, якого призначили Міністром охорони здоров'я

Про це повідомляє видання "Страна.UA” із посиланням на джерела в Кабміні, передає RegioNews.

На кандидата на посаду головного державного санітарного лікаря внесли документи в Кабінет Міністрів. Це Ігор Кузін, ексзаступник директора Центру громадського здоров'я”, - йдеться в повідомленні.

Довідка: Ігор Кузін епідеміолог, фахівець в області громадського здоров'я. У 2007 році Закінчив Донецький національний медичний університет ім. Горького (Медико-профілактична справа). У 2016 році закінчив Болгарський Медичний університет (магістерська програма з громадського здоров'я). Працював заступником генерального директора ДУ "Центр громадського здоров’я МОЗ України".

Кузін є національною контактною особою Європейської системи епідеміологічного нагляду в Україні. Він також є членом Європейської ініціативи з дослідження туберкульозу, Міжнародного товариства з питань СНІДу та низки інших міжнародних організацій в галузі медицини, охорони здоров’я та вірусології.

Нагадаємо, 20 травня Верховна Рада підтримала призначення трьох керівників міністерств: Ляшка, Кубракова і Любченка.

Того ж дня в Україні призначили нового міністра охорони здоров`я. Верховна Рада призначила головного санітарного лікаря Віктора Ляшка на посаду міністра охорони здоров'я.

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