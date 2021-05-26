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26 травня 2021, 15:57 1869

Зеркаль йде з "Нафтогазу"

26 травня 2021, 15:57 1869
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Радник голови правління НАК "Нафтогаз України" Лана Зеркаль написала заяву про звільнення із займаної посади

Як пише RegioNews, про це Зеркаль повідомила НВ.

"Трудова книжка вже у мене на руках", - сказала Зеркаль.

Про причину ухваленого рішення Зеркаль не повідомила.

Раніше Зеркаль обіймала посаду заступника міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції (2014-2019).

Нагадаємо, 14 травня Зеркаль почала займатися позовами "Нафтогазу" у міжнародних судах проти російського "Газпрому”.

Нафтогаз Україна звільнення посада Олена Зеркаль

 
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