Зеркаль йде з "Нафтогазу"
Радник голови правління НАК "Нафтогаз України" Лана Зеркаль написала заяву про звільнення із займаної посади
Як пише RegioNews, про це Зеркаль повідомила НВ.
"Трудова книжка вже у мене на руках", - сказала Зеркаль.
Про причину ухваленого рішення Зеркаль не повідомила.
Раніше Зеркаль обіймала посаду заступника міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції (2014-2019).
Нагадаємо, 14 травня Зеркаль почала займатися позовами "Нафтогазу" у міжнародних судах проти російського "Газпрому”.
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