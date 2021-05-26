Уряд провів кадрові зміни: звільнено двох заступників міністра охорони здоров'я

Фото: з відкритих джерел

На сьогоднішньому засіданні Кабміну було звільнено двох заступників очільника МОЗ. Перед цим, новий міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко анонсував зміну половини керівництва міністерства

Як передає RegioNews, про це у Telegram повідомив нардеп Олексій Гончаренко.

Так, повідомляється, що зі своєї посади були звільнені Світлана Шаталова (за власним бажанням), а також Ігор Іващенко - його звільнили з посади заступника міністра охорони здоров'я з питань європейської інтеграції.

Також повідомляється, що серед інших кадрових питань Кабмін розглянув та призначив нового голову Національного агентства України з питань державної служби. Агентство очолила Наталія Алюшина.

Окрім того, були звільнені Свірін Вадим з посади заступника голови Державної аудиторської служби України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації та Антонєнко Леонід з посади першого заступника голови Фонду державного майна України.

Раніше повідомлялось, що Віктор Ляшко планує залишити на посадах половину заступників із команди попереднього очільника МОЗ Максима Степанова