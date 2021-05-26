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26 травня 2021, 14:39 198

Уряд провів кадрові зміни: звільнено двох заступників міністра охорони здоров'я

26 травня 2021, 14:39 198
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Фото: з відкритих джерел
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На сьогоднішньому засіданні Кабміну було звільнено двох заступників очільника МОЗ. Перед цим, новий міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко анонсував зміну половини керівництва міністерства

Як передає RegioNews, про це у Telegram повідомив нардеп Олексій Гончаренко.

Так, повідомляється, що зі своєї посади були звільнені Світлана Шаталова (за власним бажанням), а також Ігор Іващенко - його звільнили з посади заступника міністра охорони здоров'я з питань європейської інтеграції.

Також повідомляється, що серед інших кадрових питань Кабмін розглянув та призначив нового голову Національного агентства України з питань державної служби. Агентство очолила Наталія Алюшина.

Окрім того, були звільнені Свірін Вадим з посади заступника голови Державної аудиторської служби України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації та Антонєнко Леонід з посади першого заступника голови Фонду державного майна України.

Раніше повідомлялось, що Віктор Ляшко планує залишити на посадах половину заступників із команди попереднього очільника МОЗ Максима Степанова

Кабмін кадри МОЗ посада указ

 
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