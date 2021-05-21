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21 травня 2021, 20:36 82

Кабмін обмежив оплату послуг члена наглядової ради "Нафтогазу" понад шістьма млн грн на рік

21 травня 2021, 20:36 82
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Фото з відкритих джерел
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Кабінет Міністрів України встановив максимально допустимий розмір базової річної винагороди оплати послуг члена наглядової ради НАК "Нафтогаз України" сумою 6,328 млн грн (майже $19 тис. на місяць за поточним курсом).

Про це йдеться в постанові №503 від 19 травня 2021 року, розміщеній на урядовому порталі, передає RegioNews.

Установити, що до 30 квітня 2022 р. максимально допустимий розмір базової річної винагороди оплати послуг члена наглядової ради акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України” становить 6 328 000 гривень, - йдеться в змінах, що додаються до постанови.

Як повідомлялося, у серпні 2020-го Кабмін затвердив зарплату для членів наглядовоїї ради "Нафтогазу": майже три мільйони. Мінекономіки нагадав, що на час карантину виплати членам наглядових рад обмежені сумою 47,2 тис. грн на місяць.

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