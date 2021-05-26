Витренко провел кадровые перестановки в "Нафтогазе" и назначил двух советников

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Советниками главы НАК "Нафтогаз Украины" назначены Мирон Василик и Роман Супрун. В то же время Елена Осмоловская, Елена Зеркаль и Вадим Гламаздин покинули компанию

Об этом сообщает пресс-служба НАК, передает RegioNews.

Ожидается, что командное взаимодействие Василика, Супруна и других ответственных сотрудников Группы "Нафтогаз" позволит обеспечить эффективное противодействие реализации проекта "Северный поток-2", в отношении которого с марта текущего года интенсивность сопротивления ощутимо уменьшилась, - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, Василик на позиции советника председателя правления будет заниматься вопросами, расширения сотрудничества НАКа с международными организациями.

Василик окончил бизнес-школу INSEAD. Долгое время был сотрудником Национального комитета Республиканской партии, Государственного департамента и Департамента защиты окружающей среды США. Кроме того, господин Василик работал в таких компаниях, как The PBN Company, Burson-Marsteller и Gavin Anderson & Company. В период с 2014 по 2019 гг. был генеральным директором PBN Hill + Knowlton Strategies.

Роман Супрун будет исполнять обязанности руководителя по направлению взаимодействия с парламентом, органами государственной власти и другими заинтересованными сторонами группы "Нафтогаз". Роман в октябре 2019 года присоединился к команде "Нафтогаза", был активно задействован в продвижении важных для группы законодательных инициатив. В частности, сопровождал в парламенте процесс анбандлинга и другие стратегические проекты.

В пресс-службе сообщили, что Елена Осмоловская, Елена Зеркаль и Вадим Гламаздін решили завершить свою работы в группе "Нафтогаз".

В сообщении отмечается, что Осмоловская более пяти лет возглавляла направление коммуникаций в НАК "Нафтогаз Украины". После этого, начиная с апреля 2020 года была директором по связям с государственными регуляторными органами и заинтересованными сторонами группы "Нафтогаз". Гламаздин с декабря 2016 года был советником предыдущего председателя правления и представлял его в США. Зеркаль с января 2020 года была советником предыдущего председателя правления и представляла его в связях со стейкхолдерами.

Руководство НАК "Нафтогаз Украины" выразило благодарность коллегам, покинувшим НАК.

В свое время я работал вместе с Еленой Осмоловской, Ланой Зеркаль и Вадимом Гламаздиным и, поэтому, хочу поблагодарить их за положительные результаты в совместной работе. Искренне желаю им реализовать свой потенциал на благо Украины, - заявил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

Как сообщалось сегодня, Зеркаль уходит из " Нафтогаза". Советник председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Лана Зеркаль написала заявление об увольнении с занимаемой должности.

Ранее сообщалось, что Кабмин ограничил оплату услуг члена наблюдательного совета "Нафтогаза" более шести млн грн в год.