15:31  26 мая
В секретариате Кабмина на 10% сократят численность работников
11:31  26 мая
В Киеве следователи ГБР пришли с обысками в Дом профсоюзов
17:38  26 мая
Оккупанты на Донбассе ранили нашего воина: ВСУ открыли ответный огонь
UA | RU
UA | RU
26 мая 2021, 19:15 11

Витренко провел кадровые перестановки в "Нафтогазе" и назначил двух советников

26 мая 2021, 19:15 11
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Советниками главы НАК "Нафтогаз Украины" назначены Мирон Василик и Роман Супрун. В то же время Елена Осмоловская, Елена Зеркаль и Вадим Гламаздин покинули компанию

Об этом сообщает пресс-служба НАК, передает RegioNews.

Ожидается, что командное взаимодействие Василика, Супруна и других ответственных сотрудников Группы "Нафтогаз" позволит обеспечить эффективное противодействие реализации проекта "Северный поток-2", в отношении которого с марта текущего года интенсивность сопротивления ощутимо уменьшилась, - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, Василик на позиции советника председателя правления будет заниматься вопросами, расширения сотрудничества НАКа с международными организациями.

Василик окончил бизнес-школу INSEAD. Долгое время был сотрудником Национального комитета Республиканской партии, Государственного департамента и Департамента защиты окружающей среды США. Кроме того, господин Василик работал в таких компаниях, как The PBN Company, Burson-Marsteller и Gavin Anderson & Company. В период с 2014 по 2019 гг. был генеральным директором PBN Hill + Knowlton Strategies.

Роман Супрун будет исполнять обязанности руководителя по направлению взаимодействия с парламентом, органами государственной власти и другими заинтересованными сторонами группы "Нафтогаз". Роман в октябре 2019 года присоединился к команде "Нафтогаза", был активно задействован в продвижении важных для группы законодательных инициатив. В частности, сопровождал в парламенте процесс анбандлинга и другие стратегические проекты.

В пресс-службе сообщили, что Елена Осмоловская, Елена Зеркаль и Вадим Гламаздін решили завершить свою работы в группе "Нафтогаз".

В сообщении отмечается, что Осмоловская более пяти лет возглавляла направление коммуникаций в НАК "Нафтогаз Украины". После этого, начиная с апреля 2020 года была директором по связям с государственными регуляторными органами и заинтересованными сторонами группы "Нафтогаз". Гламаздин с декабря 2016 года был советником предыдущего председателя правления и представлял его в США. Зеркаль с января 2020 года была советником предыдущего председателя правления и представляла его в связях со стейкхолдерами.

Руководство НАК "Нафтогаз Украины" выразило благодарность коллегам, покинувшим НАК.

В свое время я работал вместе с Еленой Осмоловской, Ланой Зеркаль и Вадимом Гламаздиным и, поэтому, хочу поблагодарить их за положительные результаты в совместной работе. Искренне желаю им реализовать свой потенциал на благо Украины, - заявил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

Как сообщалось сегодня, Зеркаль уходит из " Нафтогаза". Советник председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Лана Зеркаль написала заявление об увольнении с занимаемой должности.

Ранее сообщалось, что Кабмин ограничил оплату услуг члена наблюдательного совета "Нафтогаза" более шести млн грн в год.

Нафтогаз Юрий Витренко кадры назначение советник

Зеленский назначил "слугу народа" главой районной администрации Днепра
26 мая 2021, 16:01
СМИ узнали, кто может стать главным санитарным врачом вместо Ляшко
26 мая 2021, 15:20
Правительство провело кадровые изменения: уволены два заместителя министра здравоохранения
26 мая 2021, 14:39
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
Все видео »
Дважды недепутат: преодолеет ли Вирастюк стену Верховного Суда
Как Кирилл Тимошенко "растет" за счет рейтинга Зеленского
Все публикации »
Сергей Гайдай
Владимир Цыбулько
Светлана Крюкова
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua