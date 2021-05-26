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26 травня 2021, 16:01 316

Зеленський призначив "слугу народу" головою районної адміністрації Дніпра

26 травня 2021, 16:01 316
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Фото: із відкритих джерел
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Президент України Володимир Зеленський призначив Микиту Загрійчука головою Дніпровської районної державної адміністрації Дніпропетровської області

Розпорядження №492/2021-рп опубліковане на сайті Офісу президента, передає RegioNews.

Призначити Загрійчука Микиту Юрійовича головою Дніпровської районної державної адміністрації Дніпропетровської області", - йдеться в документі.

На цій посаді він замінив Віру Поклонську, яку Зеленський звільнив 25 березня.

Під час місцевих виборів він балотувався до міської ради Дніпра від Центрального району, однак не отримав достатньої кількості голосів виборців.

Також відомо, що Загрійчук нещодавно був обраний членом політради обласної організації партії "Слуга народу".

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Уряд провів кадрові зміни: звільнено двох заступників міністра охорони здоров'я.

призначення Володимир Зеленський кадри Слуга народа РДА Дніпро

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