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16 березня 2021, 17:19 20

Суд переніс обрання запобіжного заходу Рудьковському, у нього виявили COVID-19

16 березня 2021, 17:19 20
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Фото: із відкритих джерел
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Печерський районний суд міста Києва переніс на 23 березня обрання запобіжного заходу колишньому міністру транспорту Миколі Рудьковському, оскільки у нього діагностували COVID-19.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на слідчого суддю Віталія Писанця, передає RegioNews.

Суд постановив: клопотання адвокатів задовольнити, відкласти судове засідання з обрання запобіжного заходу на 23 березня на 13 год. 45 хв.", - заявив суддя.

Під час засідання захисник Миколи Рудьковського надав довідку, що 10 березня у підозрюваного діагностували коронавірусне захворювання.

Згодом прокурор Дмитро Кривов'яз розповів журналістам, що буде клопотати про обрання Рудьковському запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Нагадаємо, 25 лютого, розкрито резонансне викрадення екскерівника "Нафтогазвидобування" 9-річної давності. П’ятьом особам повідомлено про підозру за вимагання 200 млн дол США, викрадення людини та катування упродовж понад 3 років.

3 березня ексміністру Миколі Рудьковському в "Борисполі" вручили підозру у викраденні колишнього керівника "Нафтогазвидобування".

Микола Рудьковський суд Кримінальна відповідальність коронавірус підозра

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