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25 лютого 2021, 15:20 6

Розкрито резонансне викрадення екскерівника "Нафтогазвидобування" 9-річної давності

25 лютого 2021, 15:20 6
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П’ятьом особам повідомлено про підозру за вимагання 200 млн дол США, викрадення людини та катування упродовж понад 3 років
П’ятьом особам повідомлено про підозру за вимагання 200 млн дол США, викрадення людини та катування упродовж понад 3 років
Фото з відкритих джерел
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Повідомлено про підозру п'ятьом особам, у тому числі організатору, у викраденні та катуванні екскерівника ПрАТ «Нафтогазвидобування», а наразі - народного депутата України, а також у вимаганні грошей від його рідних.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Офіс генпрокурора.

За даними слідства, на початку 2012 року керівника провідної газовидобувної компанії незаконно викрали і більше трьох років утримували в нелюдських умовах, систематично катували та вимагали від нього і його родичів сплатити неіснуючий борг у сумі 200 млн дол США.

Розслідуванням встановлено, що організатором злочинів є його колишній бізнес-партнер, народний депутат кількох скликань, який в минулому займав посаду Міністра транспорту та зв’язку України.
До скоєння злочинів він залучив декілька осіб, в тому числі представників криміналітету. Мотивами кримінальних правопорушень став перерозподіл прибутків від діяльності, а також акцій підприємства між його бенефіціарами, - йдеться в повідомленні.

Резонансний злочин дев’ятирічної давності розкрито спільно з працівниками Служби безпеки України.

З метою викриття злочину та притягнення до відповідальності причетних до його вчинення осіб на території України проведено понад 40 обшуків.

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру п'ятьом особам, у тому числі організатору, у викраденні та катуванні екскерівника ПрАТ "Нафтогазвидобування", а на даний час народного депутата України IX скликання, а також у вимаганні грошей від його рідних (ст. 127, ст. 146, ст. 189 КК України).

У разі доведення вини, підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Очевидно, йдеться про резонансне викрадення в 2012 році керівника "Нафтогазвидобування" Олега Семінського, який зараз є народним депутатом від "Слуги народу". У своєму викраденні він підозрював Миколу Рудьківського.

Як повідомлялося, у Чернігові на сесії міськради нардеп пригрозив мерові Антикорупційним бюро. "Слуга" Семінський нагадав, що екснардеп Микитась звинувачував Атрошенка у розграбуванні "Укрбуду".

Раніше у Раді на листуванні з коханкою зловили нардепа від "Слуги народу". Свою переписку з коханкою він прикривав зверненням іншого нардепа в "Енергоатом".

Офіс генпрокурора СБУ злочин викрадення здирництво Слуга народа Олег Семінський

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