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24 мая 2021, 19:37 175

Экс-министр Рудьковский отправлен под домашний арест

24 мая 2021, 19:37 175
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Фото из открытых источников
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Бывший министр транспорта и связи Украины Николай Рудьковский на два месяца отправлен под ночной домашний арест по делу о похищении человека

Об этом в своем Facebook сообщил журналист Виталий Губин, передаёт RegioNews.

Такую меру пресечения в понедельник, 24 мая, экс-чиновнику избрал Печерский районный суд Киева.

Суд рассматривает дело о похищении и пытках экс-руководителя ЧАО "Нефтегаздобыча" и нынешнего депутата от "Слуги народа" Олега Семинского.

Как сообщалось 25 февраля, раскрыто резонансное похищение экс-руководителя "Нефтегаздобычи" 9-летней давности. Пяти лицам сообщено о подозрении за вымогательство 200 млн долл США, похищение человека и пытки в течение более 3 лет.

3 марта Рудьковскому в "Борисполе" вручили подозрение. Дело касается похищения экс-руководителя "Нефтегаздобычи" и вымогательстве денег от его родных.

16 марта суд перенес избрание меры пресечения Рудьковскому, у него обнаружили COVID-19. Экс-министра обвиняют в похищении бывшего главы компании "Нефтегаздобыча" и действующего нардепа Олега Семинского.

Николай Рудьковский похищение пытки обвинительный акт суд

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