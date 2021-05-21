На Запоріжжі перекрили дорогу до моря, опублікована схема об'їзду

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На автошляху Василівка-Бердянськ ремонтують міст через річку Кільтичія. Через це потрібно рухатися в об'їзд.

Про це повідомляють в обласній Службі автомобільних доріг, передає RegioNews.

У службі повідомляють, що на автомобільній дорозі державного значення Н-30 Василівка-Бердянськ, км 124 + 637 (с.Дмитрівка), тривають роботи з реконструкції мосту через р. Кільтиччя, які були розпочаті в жовтні 2020.

Наразі мостобудівники завершили роботи з організації тимчасового об'їзду. Для цього був влаштований технологічний і тимчасовий об'їзний мости, а також об'їзні шляхи. Так, сьогодні, 21.05.2021 р., для можливості розбирання старого мосту та подальшого проведення робіт з реконструкції мосту через р. Кільтиччя, на ділянці автодороги Н-30 Василівка - Бердянськ км 124 + 637, рух автотранспорту здійснюватиметься за новою об'їзною тимчасовою дорогою, - йдеться у повідомленні.

У службі додали, що довжина ділянки тимчасового обходу - 0,3 км, протяжність реконструйованої ділянки - 0,383 км.

Раніше повідомлялося, що на Полтавщині капітально відремонтують 200-метровий міст через річку Псел. Міст звели в 1984 році і з тих пір жодного разу його не оновлювали.

Також у Львівській області обвалився аварійний міст через Західний Буг. В результаті аварії було заблоковано рух по трасі загальнонаціонального значення.