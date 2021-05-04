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04 травня 2021, 09:56 194

У Львівській області обвалився аварійний міст через Західний Буг: що відомо

04 травня 2021, 09:56 194
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В результаті аварії був заблокований рух трасою загальнонаціонального значення
В результаті аварії був заблокований рух трасою загальнонаціонального значення
Фото: facebook.com/MNSLVIV
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У Львівській області ввечері 3 травня на автодорозі Львів - Радехів - Луцьк обвалився міст через річку Західний Буг неподалік Кам'янки-Бузької. Аварія сталася, коли там нікого не було.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС у Львівській області, передає RegioNews.

3 травня о 19:35 до Служби порятунку "101” надійшло повідомлення про те, що в с. Гайок Кам'янка-Бузького району на автодорозі Львів-Радехів- Луцьк обвалився міст через річку Західний Буг. Внаслідок обвалу постраждалих немає”, - йдеться в повідомленні.

У Патрульній поліції Львівської області повідомили, що рух трасою неможливий, і в цьому напрямку потрібно їхати в об’їзд трасами Жовква-Червоноград або Буськ-Лопатин. Великогабаритні транспортні засоби будуть скеровувати на автодорогу М-06 Київ-Чоп.

За інформацією "Укравтодору”, міст збудували у 1960 році, і з того часу він не проходив капітального ремонту. Понад п'ять років споруда перебувала у передаварійному стані.

Розпочати роботи з відновлення мосту там обіцяють "в максимально короткі терміни”. Орієнтовна вартість реконструкції моста – 75 мільйони гривень.

Як повідомляє ZAXID.NET із посиланням на речницю Служби автомобільних доріг Львівської області Оксану Богуш, зараз працівники служби разом з поліцією встановлюють попередження для водіїв.

Вона зазначила, що на мосту діяло обмеження на рух великогабаритного транспорту, однак це правило часто порушували фури. За її словами, попереджувальні знаки біля мосту "хтось постійно забирав".

Крім того, в соцмережах задовго до аварії з’‎являлися повідомлення про аварійний стан мосту. Зокрема, 30 квітня один із користувачів Facebook оприлюднив фото, які показують незадовільний стан мосту перед інцидентом.

Нагадаємо, 12 березня на Волині обвалився міст, постраждали п'ятеро людей, обвал стався на краю закритою на час ремонту смуги руху.

дороги міст ДСНС аварія обвал Львівська область

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