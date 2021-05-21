У Запорізькій області планують зносити паркани і шлагбауми біля моря

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У районах Запорізької області, які мають виходи до морського узбережжя, місцевих мешканців просять повідомляти про шлагбауми та паркани, які перекривають доступ до води

Про це повідомляє місцеве видання "Завжди новини” із посиланням на голову Запорізької ОДА Олександра Старуха, передає RegioNews.

За його словами, районні державні адміністрації зобов’язані забезпечити безперешкодний доступ людей до річок, узбережжя Азовського моря та островів.

Чинне законодавство забороняє встановлювати паркани та шлагбауми у прибережних смугах.

Всі існуючі конструкції власники зобов’язані демонтувати протягом 10 днів за вимогою місцевої влади. Про всі незаконні шлагбауми одразу повідомляйте до поліції”, - сказав Старух.

Він додав, що плату за в’їзд можна встановлювати лише за обґрунтованим рішенням місцевої влади.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у Запоріжжі планують відновити безкоштовний проїзд для пільговиків.