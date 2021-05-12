Обвал мосту на Львівщині: ОДА затвердила схему руху маршруток

На місці обвалу збудують тимчасовий проїзд для автомобілів

На місці обвалу збудують тимчасовий проїзд для автомобілів

Фото: Суспільне

У Львівській області 13 травня відновлюється транспортне сполучення між частинами дороги "Львів-Луцьк", на якій на початку травня обвалилася секція моста у селі Гайок.

Про це повідомляє "Суспільне” із посиланням на заступника голови Львівської ОДА Юрія Бочка, передає RegioNews.

За його словами, автобуси, які курсують на обласних маршрутах, будуть доїжджати до обваленого моста, пасажири переходитимуть пішохідним переходом, і з іншої сторони Західного Бугу їх буде забирати автобус цього ж рейсу.

Вартість проїзду не зміниться. Міжобласні автобуси будуть курсувати через Буськ.

Ми узгоджували графік перевезень і надіюсь, що завтра ми ті маршрутки запустимо, бо це організувати не так просто і не кожен перевізник має на один маршрут ще по одній машині. Тому тим перевізникам, які не мають відповідної кількості машин, ми зменшимо маршрути", - сказав Юрій Бочко.

Також відомо, що на місці обвалу вже будують земляний насип для тимчасового автомобільного мосту. Там будуть встановлювати тимчасову металеву конструкцію.

Роботи з будівництва тимчасового мосту обіцяють завершити до кінця травня. Також в ОДА розповіли, що міст мають відновити до кінця 2021 року.

Нагадаємо, у Львівській області обвалився аварійний міст через Західний Буг, в результаті аварії був заблокований рух трасою загальнонаціонального значення.